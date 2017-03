Die Forschungsdirektorin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, Holst, setzt auf mehr Lohntransparenz, um die Gehälter von Frauen und Männern mittelfristig anzugleichen.

Holst sagte im Deutschlandfunk, das Gesetz, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht habe, könne dabei helfen, zumindest die Einstiegsgehälter auf ein Niveau zu bringen. Sie erklärte die Einkommenslücke von rund 20 Prozent zwischen Frauen und Männern unter anderem damit, dass Frauen in Berufen und Branchen arbeiteten, die nicht so gut bezahlt würden wie die Bereiche, in denen viele Männer tätig seien. In der Pflegebranche werde zum Beispiel deutlich weniger bezahlt als in der Industrie.



Das größte Problem sieht die Wirtschaftsforscherin aber darin, dass viele Führungspositionen für Frauen unattraktiv seien. Diese Stellen sind nach Holst' Darstellung oft stark an die traditionellen Männerrollen angebunden und ließen kaum zu, sich um Haushalt oder Familie zu kümmern. Auch die Tatsache, dass viele Frauen familienbedingt Teilzeit arbeiteten, verhindert laut Holst, Karriere zu machen.



Sie empfiehlt ein Bündel an Maßnahmen und Änderungen, um die Angleichung der Gehälter zu beschleunigen. Vor allem sollten sich demnach auch die Unternehmen mehr öffnen für Frauen in Führungspositionen. Diese Stellen dürften nicht so gestrickt sein, dass sie nur Beschäftigte übernehmen könnten, die mit der Gründung einer Familie oder der Betreuung von Kindern nichts zu tun hätten.