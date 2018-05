Mehrere tausend Menschen haben in vielen deutschen Städten beim sogenannten Global Marijuana March für eine Legalisierung von Cannabis demonstriert.

In Berlin, Köln, Düsseldorf, Stuttgart und Dresden wurden nach Angaben des Veranstalters Banner mit Forderungen wie "Gesundheit statt Strafverfolgung", "Legalisierung liegt in der Luft" und Fahnen mit aufgemalten Cannabis-Blättern gezeigt. Cannabisprodukte gehören zu den ältesten bekannten Rauschmitteln und sind nach Tabak und Alkohol hierzulande die gängigsten Drogen. Viele Ärzte betonen die schmerzlindernde und entzündungshemmende Wirkung des Cannabis - und dürfen es in bestimmten Fällen als Medikament verschreiben. Besitz, Anbau und Handel sind im Betäubungsmittelgesetz verboten, geringe Mengen für den Eigenverbrauch werden jedoch weitestgehend toleriert.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.