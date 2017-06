Global Media Forum in Bonn Ein Zeichen für die Pressefreiheit

Zur Jubiläumsveranstaltung des Global Media Forum wird über die Situation der Medien in post-faktischer Zeit, Filterblasen und Populismus debattiert. Ein Zeichen wollen die Veranstalter mit der Verleihung des Freedom of Speech Award setzen, der in diesem Jahr an einen überraschenden Gewinner geht.

Von Michael Borgers