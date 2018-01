US-Präsident Trump hat Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solaranlagen verhängt.

Trumps Handelsbeauftragter sagte, damit sollten ernste Schäden wettgemacht werden, die US-Hersteller durch billige Ware aus dem Ausland erlitten. Die Ankündigung löste in China und Südkorea Kritik aus: Das Handelsministerium in Peking warf den USA vor, den globalen Handel weiter zu erschüttern. Die südkoreanische Regierung will Beschwerde bei der Welthandelsorganisation einlegen. Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung erklärte, durch die Zölle müssten die Verbraucher in den USA künftig mehr bezahlen.



Trump ist generell der Ansicht, die USA würden beim internationalen Handel von ihren Geschäftspartnern benachteiligt. Er macht billige Produktion im Ausland und Importe für den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA verantwortlich.

