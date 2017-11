Der vor der Nordseeinsel Langeoog auf Grund gelaufene Frachter "Glory Amsterdam" ist nach Wilhelmshaven geschleppt worden.

Drei Schlepper zogen das manövrierunfähige Schiff in den Hafen. Nach Angaben des Havariekommandos hat der Frachter einen Defekt an der Ruderanlage. Sonst gebe es keine strukturellen Schäden, hieß es. Ein Austritt von Schadstoffen sei nicht festgestellt worden. Der Frachter hat als Treibstoff 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Diesel an Bord.



Die "Glory Amsterdam" war in der Nacht zum Sonntag bei schwerem Sturm auf eine Sandbank getrieben worden.