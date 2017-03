Die Blockade auf dem Markt für Sportwetten ist beendet, denn die Vergabe der Lizenzen wird neu geregelt.

Das haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer in einer Reform des Glücksspielstaatsvertrages festgelegt. Die wichtigste Änderung: ursprünglich waren nur 20 Konzessionen für private Anbieter geplant. Diese Beschränkung wird nun fallengelassen. Das heißt: Tritt der neue Vertrag am 1.1.2018 in Kraft, können alle Bewerber, die eine Reihe von Mindestanforderungen erfüllen, ihre Wetten zunächst für ein Jahr anbieten. Online-Glücksspiele bleiben auch mit dem neuen Staatsvertrag weitgehend verboten. In Deutschland gilt für die meisten Glücksspiele ein staatliches Monopol. Überwiegend sind die Länder für die Regulierung von Lotterien, Sportwetten und Kasinospielen zuständig.



Die Vertragsreform hat auch mit Bedenken der EU-Kommission zur Europatauglichkeit zu tun. Nun hat die Kommission aber - nach den Worten von Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff - "faktisch keine grundsätzlichen Bedenken" mehr.