Für Shakespeares Werk begeisterte er sich zeitlebens; und für seine letzte Oper wählte Hector Berlioz dessen Komödie "Viel Lärm um nichts" als Textvorlage aus. Das Libretto verfasste er allerdings selbst. Das zwischen 1860 und 1862 entstandene zweiaktige Werk wurde am 9. August im Baden-Badener Neuen Theater mit großem Erfolg uraufgeführt. Doch weder in Frankreich noch in Deutschland gelangte Berlioz‘ "Béatrice et Bénédict" ins feste Bühnenrepertoire. Seine Opéra-Comique stand im vergangenen Jahr auf dem Programm des Glyndebourne Festivals.

Hector Berlioz

"Béatrice et Bénédict". Oper in zwei Akten

Stéphanie d’Oustrac, Mezzosopran (Béatrice)

Paul Appleby, Tenor (Bénédict)

Anne-Catherine Gillet, Sopran (Héro)

Philippe Sly, Bass-Bariton (Claudio)

Lionel Lhote, Bariton (Somarone)

Frédéric Caton, Bass (Don Pedro)

Katarina Bradic, Mezzosopran (Ursula)

Glyndebourne Chorus

London Philharmonic Orchestra

Leitung: Antonello Manacorda

Aufnahme vom 15. August 2016 aus dem Glyndebourne Opera Festival House