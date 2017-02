GM und PSA-Group Gespräche über Verkauf von Opel

Will GM Opel verkaufen? Die Hinweise verdichten sich. (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Der US-Konzern General Motors verhandelt mit dem französischen Automobilhersteller PSA über einen Verkauf seiner deutschen Tochter Opel.

Dies bestätigten beide Unternehmen. Ein Vertreter von PSA bezeichnete den Erwerb von Opel als eine von mehreren Optionen. Zu PSA gehören die Marken Peugeot und Citroën. Bundeswirtschaftsministerin Zypries nannte die Verhandlungen völlig inakzeptabel. Die Gespräche würden ohne Rücksprache mit dem Betriebsrat und der hessischen Landesregierung geführt, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. In einer gemeinsamen Erklärung der IG Metall und des Opel-Gesamtbetriebsrats hieß es, sollten sich die Berichte über einen Verkauf bestätigen, wäre dies eine beispiellose Verletzung der Mitbestimmungsrechte. Der hessische Ministerpräsident Bouffier und seine rheinland-pfälzische Kollegin Dreyer forderten den Erhalt der Arbeitsplätze an den Opel-Standorten Rüsselsheim und Kaiserslautern. Ein Vertreter des französischen Wirtschaftsministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, man unterstütze einen Kauf von Opel durch PSA.



General Motors versucht seit Jahren vergeblich, Opel zu sanieren. 2016 verfehlte Opel sein Ziel, erstmals seit 1999 wieder schwarze Zahlen zu schreiben.