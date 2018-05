Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt hat dazu aufgerufen, sich während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nicht für offizielle Termine mit Präsident Putin zur Verfügung zu stellen.

Es gebe zwar keinen Boykottaufruf ihrer Fraktion, sagte Göring-Eckardt dem Deutschlandfunk. Aber "wir empfehlen nicht, dass man zu Hochglanzterminen nach Moskau fährt". Auf keinen Fall dürfe es eine Show für Putin geben, betonte sie. "Deswegen: Nicht auf den roten Teppich mit Herrn Putin gemeinsam!"



Vorstellbar sei, sich gegebenenfalls Spiele anzuschauen, erklärte die Grünen-Politikerin weiter. Aber nur dann, wenn man sich zugleich mit Menschen treffe, die in Russland bedroht seien. Es sei wichtig zu thematisieren, was das etwa für Journalisten und Menschenrechtsorganisationen dort heiße. Göring-Eckardt sprach sich dafür aus, die Zeit für dieses wichtige Anliegen zu nutzen, in der der Fokus auf Russland und der Fußball-Weltmeisterschaft liege.



Zugleich unterstrich sie, die Fußballspieler könnten nichts für die politische Situation. "Deswegen möchte ich auch gerne, dass wir in Deutschland in diesen Tagen auch einfach nur fußballbegeistert sein können." Als Politiker aber habe man die besondere Aufgabe, dass man "beides miteinander verbinden" müsse.



Dem Weltverband FIFA empfahl Göring-Eckardt, bei künftigen Beschlüssen über die Vergabe einer WM "andere Entscheidungen" zu treffen. Es müsse darauf geachtet werden, "wie ist es mit den Menschenrechten in diesem Land". Weitere Aspekte seien, "wie sind die ökologischen Voraussetzungen, wenn da riesige Sportanlagen gebaut werden, was sind da für Arbeitsbedingungen". All dies müsse in eine Entscheidung mit einfließen.



Ein Beitrag zu diesem Thema können Sie am 02.06.2018 ab 19.10 Uhr in der Sendung Sport am Samstag hören.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.