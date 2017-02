Göttingen Kein Verfahren gegen Göttinger Salafisten

Großeinsatz in Göttingen vor zwei Wochen: Hausdurchsuchungen und Festnahmen in der Salafisten-Szene. (dpa/Swen Pförtner)

Der Terrorverdacht gegen zwei in Göttingen festgenommene Islamisten hat sich nicht bestätigt.

Die Generalstaatsanwaltschaft in Celle teilte mit, die Anschlagsplanungen der beiden sogenannten Gefährder seien nicht konkret genug für strafrechtliche Ermittlungen. Die Beiden waren vor knapp zwei Wochen festgenommen worden. Sie sind in Deutschland geboren und haben die nigerianische beziehungsweise algerische Staatsangehörigkeit. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, sie hätten sich zwar über die Idee eines Anschlags ausgetauscht. Das seien aber lediglich Überlegungen in einem frühen Stadium gewesen. Für einen Haftbefehl und ein Verfahren seien konkrete Pläne und der feste Entschluss, einen Anschlag zu verüben, nötig. Bei Durchsuchungen hatten Ermittler Waffen, Munition und Fahnen der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat gefunden. Die Männer sitzen in Abschiebehaft.