Die 23 und 27 Jahre alten Männer lebten seit längerer Zeit mit ihren Familien in Göttingen, wie die Behörden mitteilen. Beide waren als "Gefährder" eingestuft. Der jüngere Mann stamme aus Nigeria, der ältere aus Algerien.

Was die Festgenommenen geplant haben sollen, ist noch nicht bekannt. Der Göttinger Polizeipräsident Uwe Lührig sagte zunächst nur so viel: Die Hinweise hätten sich in den vergangenen Tagen soweit verdichtet, dass ein schneller Einsatz notwendig gewesen sei: "Wir hatten dabei in meiner Bewertung keinerlei Ermessen."

Großeinsatz von 450 Polizisten

Den Festnahmen ging ein Großeinsatz voraus. Beteiligt waren die Polizei Göttingen, die Bereitschaftspolizei Niedersachsen und ein Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamts. Sie durchsuchten in der vergangenen Nacht elf Gebäude in Göttingen und ein Haus in Nordhessen.

Um 13 Uhr wollen die Ermittler in einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekannt geben.

(riv/jasi)