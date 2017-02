Göttingen Razzia gegen radikal-islamische Szene

Deutschlandfunk - die Nachrichten

In Niedersachsen ist die Polizei mit einer Razzia gegen die radikal-islamische Szene vorgegangen.

Bei dem Einsatz in der vergangenen Nacht im Raum Göttingen wurden 12 Objekte durchsucht und zwei sogenannte Gefährder in Gewahrsam genommen. Der Göttinger Polizeipräsident Lührig sagte, man habe Hinweise zu einem "möglicherweise konkret bevorstehenden terroristischen Anschlag" gehabt.



Bei den beiden als Gefährder eingestuften Personen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 27-jährigen algerischen und einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Beide leben mit ihren Familien in Göttingen. Sie gehören seit längerem der salafistischen Szene an.