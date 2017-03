Zwei im Februar in Göttingen festgenommene islamistische Gefährder werden abgeschoben.

Das Bundesverwaltungsgericht habe eine entsprechende Anordnung von Niedersachsens Innenminister Pistorius, SPD, bestätigt, teilte das Ministerium in Hannover mit. Die beiden Männer, ein 27-jähriger Algerier und ein 23-jähriger Nigerianer, hatten gegen die Anordnung Rechtsschutz beantragt, der nun abgelehnt wurde. Sie waren am 9. Februar bei einer Großrazzia festgenommen worden. Die Sicherheitsbehörden gaben damals an, einen womöglich unmittelbar bevorstehenden Anschlag verhindert zu haben.



Es handelt sich um die bundesweit erste Abschiebungsanordnung, die nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt wurde. Minister Pistorius sagte, man habe das schärfste Schwert des Ausländerrechts angewendet, um eine konkrete Gefahr abzuwenden. Die Abschiebung sei ein klares Signal an alle Fanatiker.