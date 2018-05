Iranische Truppen haben nach Angaben der israelischen Armee von Syrien aus israelische Stellungen auf den Golan-Höhen beschossen. Insgesamt seien 20 Geschosse abgefeuert worden, von denen man einige abgefangen habe, erklärte das israelische Militär.

Für die Angriffe seien die iranischen Al-Quds-Brigaden verantwortlich, eine Eliteeinheit der Revolutionsgarden. Ziel der Raketen seien mehrere Armee-Stützpunkte entlang der Grenze zu Syrien gewesen. Berichte über Opfer lägen nicht vor, der angerichtete Schaden sei begrenzt. Man habe auf den Beschuss geantwortet.



Syrische Staatsmedien berichten unterdessen von israelischen Angriffen auf Ziele in Syrien. Zahlreiche Raketen seien eingeschlagen, unter anderem in der Stadt Al-Baath. Zuletzt hatte es mehrere Raketenangriffe auf Militärstellungen in Syrien gegeben, für die Israel verantwortlich gemacht wird.



Israel rechnet seit Tagen mit einem Angriff Irans auf seine Nordgrenze und hat deshalb die Sicherheitsvorkehrungen in der Region verschärft.

