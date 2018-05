Israels Armee hat Ortschaften auf den Golanhöhen angewiesen, die Luftschutzbunker zu öffnen.

Zur Begründung hieß es, man habe ungewöhnliche Aktivitäten iranischer Streitkräfte in Syrien identifiziert. Das Militär sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet. Jede Aggression gegen Israel werde eine schwerwiegende Reaktion auslösen, so die Erklärung der Armee weiter.



Nach Israel zugeschriebenen Luftangriffen auf Ziele in Syrien, bei denen auch iranische Soldaten getötet wurden, hatte Teheran mit Vergeltung gedroht.



Israel hatte die Golanhöhen 1967 erobert und später annektiert.

