Kulturstaatsministerin Grütters hat dem deutschen Filmregisseur Fatih Akin zur Auszeichnung mit einem Golden Globe für seinen Film "Aus dem Nichts" gratuliert.

Grütters sagte in Berlin, damit werde Akins beeindruckende Regiearbeit gewürdigt, mit der er die Geschichte um den NSU-Terror in Deutschland sensibel verarbeitet habe. Außerdem habe er der international gefragten Schauspielerin Diane Kruger ein beeindruckendes Debut in ihrer ersten rein deutschsprachigen Rolle ermöglicht. Akins Film war in der vergangenen Nacht in Los Angeles bei den Golden-Globe-Verleihungen als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet worden.



Zuletzt hatte 2010 ein deutscher Film den Preis bekommen, "Das weiße Band" von Michael Haneke. Den wichtigsten Preis des Abends, den Golden Globe in der Kategorie Drama, erhielt "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Beste Komödie wurde "Lady Bird". Beste Drama-Fernsehserie wurde "The Handmaid’s Tale – Der Report der Magd", beste Komödien-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel."



Schauspieler-Preise gingen unter anderem an Frances McDormand, Gary Oldman, Saoirse Ronan und James Franco.

