Golden Globes Kein Preis für "Toni Erdmann"

Begehrt und glänzend: ein "Golden Globe". (dpa / picture alliance / Keystone NBC)

Der deutsche Film "Toni Erdmann" von Maren Ade ist bei den Golden Globes leer ausgegangen.

In der Kategorie bester fremdsprachiger Film verlor er bei der Verleihung in Los Angeles gegen den französischen Beitrag "Elle" von Paul Verhoeven. Der Schauspieler Ryan Gosling erhielt einen Golden Globe für seine Rolle in dem Musical "La La Land". Der Film gewann auch Preise für die beste Musik und den besten Song sowie das beste Drehbuch. Bester Animationsfilm wurde "Zootopia".

Bei den Fernsehserien gewannen "The Crown" und "Atlanta".