Golden Globes Preisregen für "La La Land"

Emma Stone erhielt einen Golden Globe für ihre Rolle in "La La Land". (AFP)

Großer Gewinner der Golden-Globe-Verleihung in Los Angeles ist das Filmmusical "La La Land".

Es gewann so viele Golden Globes wie noch kein Film zuvor - insgesamt sieben, darunter in der Kategorie "Musical oder Komödie". Den Hauptpreis als bestes Film-Drama erhielt "Moonlight".



Zu den ausgezeichneten Schauspielern zählen Ryan Gosling, Emma Stone, Casey Affleck und Isabelle Huppert.



Bei den Fernsehserien waren "Atlanta" und "The Crown" die Gewinner.



Keinen Golden Globe gab es für den deutschen Film "Toni Erdmann", der in der Kategorie fremdsprachiger Film nominiert war. Dort gewann der französische Beitrag "Elle".



Meryl Streep erhielt einen Preis für ihr Lebenswerk. In ihrer Dankesrede kritisierte die Schauspielerin den künftigen US-Präsidenten Trump. Sie sagte, wenn die Mächtigen ihre Position benutzen, um andere zu tyrannisieren, dann verlieren wir alle.