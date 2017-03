Der deutsche Fernsehfilm "Auf kurze Distanz" des Regisseurs Philipp Kadelbach hat die Goldene Kamera gewonnen.

Als beste Schauspielerin wurde bei der Verleihung in Hamburg Lisa Wagner für ihre Rolle als mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe in dem Film "Letzte Ausfahrt Gera" geehrt. Wotan Wilke Möhring wurde als bester Schauspieler für seine Darstellung in "Winnetou" ausgezeichnet. In der Kategorie beste internationale Schauspieler erhielten Nicole Kidman und Colin Farrell eine Goldene Kamera. Der frühere Moderator Dieter Thomas Heck wurde für sein Lebenswerk geehrt.