In Hamburg ist der Medienpreis Goldene Kamera verliehen worden.

Zum besten deutschen Fernsehfilm wurde der Mafia-Thriller "Auf kurze Distanz" gekürt. Den Preis als beste Schauspielerin erhielt Lisa Wagner für ihre Rolle als mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe in dem Film "Letzte Ausfahrt Gera". Als bester Schauspieler wurde Wotan Wilke Möhring für seine Rolle in dem Dreiteiler "Winnetou" geehrt. Preise gingen auch an die Hollywood-Stars

Nicole Kidman und Colin Farrell. Die US-Schauspielerin Jane Fonda und der frühere Moderator Dieter Thomas Heck bekamen Auszeichnungen für ihr Lebenswerk. In der Kategorie "Beste Information" wurden Caren Miosga von den "Tagesthemen", Mariette Slomka vom "Heute-Journal" und Peter Kloeppel von "RTL-Aktuell" ausgezeichnet.