Fast ein Jahr ist es her, da schien die Karriere eines der erfolgreichsten Golfprofis aller Zeiten am Ende zu sein: Tiger Woods wurde in einer Spezialklinik in Dallas zum vierten Mal am Rücken operiert. Und das, nachdem er zuvor wegen großer Schmerzen anderthalb Jahre pausieren musste. In der Weltrangliste war der langjährige Superstar unter den Golf-Profis auf Platz 788 abgerutscht. Es war die Hölle, sagt Tiger Woods im Rückblick: "Mein Rücken war kaputt. Kortison, Rückenmarksspritzen - nichts hat funktioniert. Meine Bandscheibe war weg. Verglichen mit damals ist es wie Tag und Nacht."

Konkurrenten werden zu Freunden

Ein Jahr später fühlt sich Tiger Woods fantastisch. Nach der geglückten Operation empfinde er sich als "wandelndes Wunder". Fünf Turniere hat er seit Ende Januar schmerzfrei absolviert, darunter ein zweiter und ein fünfter Platz: "The tiger is back" - der Tiger ist zurück, jubeln die amerikanischen Medien. Seine Trainingsrunde absolvierte Woods in dieser Woche mit dem dreifachen Masters-Sieger Phil Mickelson. Aus den ewigen Konkurrenten von früher seien gute Freunde geworden, freut sich Tiger Woods. "Phil war großartig. Er versuchte mir zu helfen, als es meinem Rücken noch nicht wieder gut ging. Unsere Freundschaft ist im Laufe der Jahre stärker geworden. Da hilft auch das Alter. Wir beide wissen, dass wir uns am Ende unserer Karriere befinden."

Obwohl beide über 40 sind, gehören Tiger Woods und Phil Mickelson immer noch zum Favoritenkreis an der Magnolia Lane, dem schönsten Golfplatz der Welt. Doch selten zuvor war der Ausgang des berühmten Turniers so offen wie in diesem Jahr. Die meisten Experten sehen die beiden Weltranglisten-Besten vorne: die beiden Amerikaner Dustin Johnson und Justin Thomas. Das grüne Jackett und die damit verbundene Siegprämie von knapp zwei Millionen Dollar werden jedoch auch dem Nordiren Rory McIlroy zugetraut, sowie dem britischen Olympiasieger Justin Rose und Vorjahressieger Sergio Garcia aus Spanien.

Mit 60 zum dritten Masters-Sieg?

Bereits zum 35. Mal ist Bernhard Langer in Augusta dabei. Trotz seiner 60 Jahre ist der zweifache Masters-Sieger immer noch topfit und ehrgeizig: "Mein Ziel ist es, nicht nur den Cut zu schaffen. Ich will vorne mit dabei sein und mir die Chance erarbeiten, am Sonntag die Trophäe zu gewinnen - oder in diesem Fall das grüne Jackett."

Sollte Langer tatsächlich nach 1985 und 1993 seinen dritten Masters-Sieg schaffen, dann hätte er zusätzlich den bisherigen Altersrekord von Jack Nicklaus geknackt. Auch der derzeit beste deutsche Golfprofi Martin Kaymer geht in Georgia an den Start. Vor einem Jahr erreichte er als 16. seine bisher beste Platzierung. Nach einer überstandenen Handverletzung hofft Martin Kaymer, dass er rechtzeitig seine Form wiederfindet. Kaymers erster Abschlag ist heute um halb fünf deutscher Zeit. Tiger Woods folgt zehn Minuten später. Bernhard Langer ist erst um viertel vor sieben an der Reihe.