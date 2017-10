Das US-Militär hat ein gemeinsames Manöver mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wegen der Krise am Golf abgesagt.

Ein Sprecher des US-Zentralkommandos sagte der Deutschen Presse-Agentur, die US-Soldaten würden an der Übung in diesem Monat nicht teilnehmen. Die USA würden aber alle Partner ermuntern zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit im Nahen Osten zu gewährleisten.



Im Juni hatten mehrere arabische Staaten unter Führung und Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen. Sie werfen Katar zu enge Beziehungen zum Iran vor. Die USA haben in Katar einen wichtigen Militärstützpunkt mit 11.000 Soldaten.