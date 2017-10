Katar hat ein Abkommen zur militärischen Zusammenarbeit mit Russland geschlossen.

Das teilte das Golfemirat nach einem Besuch des russischen Verteidigungsministers Schoigu in Doha mit. Die Vereinbarung bezieht sich demnach unter anderem auf die Kooperation bei Luftabwehr und Ausrüstung.



Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten hatten Anfang Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen und eine Verkehrs- und Handelsblockade gegen das Land verhängt. Sie warfen Katar eine Unterstützung von Terrorgruppen und eine zu große Nähe zum Iran vor.



Seitem hat Katar milliardenschwere Waffengeschäfte mit mehreren westlichen Staaten abgeschlossen. So will das Emirat umgerechnet zehn Milliarden Euro für F-15-Kampfflugzeuge aus den USA ausgeben. Weitere fünf Milliarden Euro sollen für sieben Kriegsschiffe an Italien gezahlt werden. Mit Großbritannien hat Katar den Kauf von 24 Kampfjets vereinbart.