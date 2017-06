Der ehemalige spanische Ministerpräsident González hat den verstorbenen Alt-Bundeskanzler Kohl als eine der großen europäischen Führungspersönlichkeiten gewürdigt.

González sagte im Deutschlandfunk, Kohl habe über eine Vision von Europa als sozialer Marktwirtschaft verfügt. Dies sei ein Element europäischer Identität gewesen. Die soziale Marktwirtschaft werde zudem dafür sorgen, dass früher oder später eine Umkehr von der "Wirtschaft der Globalisierung" gelinge. Der Politiker der Sozialistischen Arbeiterpartei war von 1982 bis 1996 Ministerpräsident Spaniens und befürwortete laut Kohl als einziger europäischer Regierungschef uneingeschränkt die Wiedervereinigung Deutschlands. Kohl wiederum hatte Spaniens Beitritt zur damaligen Europäischen Gemeinschaft unterstützt.



Angesichts der aktuellen Situation der Europäischen Union sprach González von einer Durststrecke. Europa müsse besser werden und dazu das Prinzip der Subsidiarität anwenden. "Unserer gemeinsamen Bestimmung eines vereinigten Europas können wir nicht entkommen", sagte der spanische Politiker.



Mit für Deutschland und Europa einmaligen Trauerfeiern wird morgen offiziell Abschied vom am 16. Juni gestorbenen Altkanzler Helmut Kohl genommen. Nach einem europäischen Trauerakt um 11 Uhr in Straßburg wird Kohl in Speyer beigesetzt.