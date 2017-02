Nur anderthalb Wochen nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump seine Wahl für die Besetzung des seit fast einem Jahr vakanten Posten am Supreme Court bekanntgegeben. Er sprach sich für Neil Gorsuch aus, der bisher am Berufungsgericht in Denver im Bundesstaat Colorado gearbeitet hat.

Wegen seines Rufs als scharfsinniger Vertreter konservativer Rechtsauslegungen war Gorsuch bereits als einer der Top-Favoriten gehandelt worden. Gorsuch gilt als ein respektierter Intellektueller und nicht als der Hardliner, den viele Liberale in den USA als Trumps Favoriten befürchtet hatten. Als Jurist hatte er sich bisher vor allem für die Deregulierung von Strafgesetzbüchern und gegen aktive Sterbehilfe stark gemacht.

Gorsuch habe "außerordentliche juristische Fähigkeiten und ist ein brillanter Kopf", sagte Trump bei der Bekanntgabe am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington. Er habe sich deshalb die Unterstützung über die Parteigrenzen hinaus verdient.

"Judge Gorsuch has a superb intellect, an unparalleled legal edu, and a commitment to interpreting the Constitution according to its text." pic.twitter.com/WkWhJolMZC