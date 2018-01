Der türkische Außenminister Cavusoglu will am Samstag seinen deutschen Kollegen Gabriel in dessen Heimatstadt Goslar besuchen.

Dies bestätigte Cavusoglus Büro der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Visite kommt der türkische Politiker einer Einladung Gabriels nach. Cavusoglu hatte an Neujahr erklärt, er rechne für 2018 mit einer deutlichen Entspannung im Streit mit Deutschland. Gabriel nannte er einen "persönlichen Freund". Zuletzt waren die beiden Außenminister im November in Antalya zusammengekommen.



Der größte Streitpunkt zwischen den beiden Ländern ist weiterhin die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, der seit mehr als zehn Monaten ohne Anklage unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft sitzt.

