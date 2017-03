Der Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Ägypten und Tunesien wegen der Flüchtlingskrise ist nach Einschätzung des FDP-Europapolitikers Graf Lambsdorff überfällig gewesen.

Denn die Probleme mit Papieren für Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollten, gebe es schon lange, sagte der Vizepräsident des Europaparlaments im Deutschlandfunk. Ebenso die Forderung, mehr Druck auf die Regierungen in Nordafrika auszuüben. Bisher sei das von der Politik allerdings vernachlässigt worden. Dass Merkel gerade jetzt, wenige Monate vor der Bundestagswahl in die Region reise, sei daher ein durchsichtiges Manöver. Am Abend werde der Faule fleißig, betonte Graf Lambsdorff. Es gehe gar nicht anders, als mit den nordafrikanischen Ländern zu sprechen, auch wenn zum Teil Diktatoren an der Macht seien. - Heute will Merkel in Tunesien über Lösungsmöglichkeiten in der Flüchtlingskrise sprechen.