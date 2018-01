Die deutsche Band Kraftwerk ist in New York mit einem Grammy ausgezeichnet worden.

Die Düsseldorfer erhielten den Preis für "3-D Der Katalog" als das beste Dance/Electronic-Album des Jahres. Leonard Cohen wurde posthum für sein Lied "You want it Darker" mit dem Preis für die beste Rock Performance ausgezeichnet. Besonders erfolgreich war der R&B-Singer und Songwriter Bruno Mars mit sechs Grammys. Er bekam unter anderem die Auszeichnungen für den Song und die Aufnahme des Jahres sowie mit "24K Magic" den Preis für das beste Album. Mehrere Preise konnte auch der US-Rapper Kendrick Lamar entgegennehmen.

