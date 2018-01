Die deutsche Band Kraftwerk ist in New York mit einem Grammy ausgezeichnet worden.

Kraftwerk erhielt den Preis für "3-D Der Katalog" in der Sparte bestes Elektronisches Album. Gleich sechs Grammys gingen an den R&B-Sänger Bruno Mars, fünf an Rapper Kendrick Lamar. Leonard Cohen wurde posthum für "You want it Darker" mit dem Preis für die beste Rock Performance ausgezeichnet.

