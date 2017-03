Der Präsident der Europäischen Linken, Gregor Gysi, hat vor einem Zerfall der Europäischen Union gewarnt.

Im Deutschlandfunk sagte er, die EU sei so gefährdet wie noch nie. In sechs Mitgliedstaaten sagten die Menschen schon nicht mehr "Ja" zu Europa. Vor allem wegen der Jugend müsse man die EU retten, betonte Gysi. Die sei nämlich in ihrem Denken europäisch - und könne sich Nationalstaaten mit geschlossenen Grenzen nicht mehr vorstellen.



Gysi sieht darüber hinaus das Konzept einer Europäischen Union der unterschiedlichen Geschwindigkeiten kritisch. Es könne nicht sein, dass einige wirtschaftlich starke EU-Länder mitgenommen würden - und der Rest abgehängt werde. Das beschleunige möglicherweise sogar noch den Zerfallsprozess.