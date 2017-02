Grenzbefestigung Ungarn hat mit Errichtung eines neuen Zauns begonnen

Ungarische Soldaten patrouillieren in der Grenze zu Serbien. (dpa / MTI / Sandor Ujvari)

Ungarn baut einen zweiten Zaun an der Grenze zu Serbien.

Die Arbeiten hierfür hätten bereits begonnen, teilte ein Regierungssprecher in der Hauptstadt Budapest mit. Die zweite Anlage sei notwendig, weil für dieses Jahr wieder mit mehr Zuwanderern gerechnet werde. - Ungarn hatte bereits 2015 einen Zaun an seinen Grenzen zu Serbien und Kroatien errichtet, damit Flüchtlinge und Zuwanderer nicht unkontrolliert einreisen können.



Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch und das ungarische Helsinki-Komitee warfen der Regierung in Budapest vor, gegen EU-Recht zu verstoßen.