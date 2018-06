US-Präsident Trump hat zugesagt, die bei der illegalen Einreise aus Mexiko getrennten Familien wieder zusammenzuführen.

Er werde die Behörden anweisen, sich darum zu kümmern, sagte Trump nach Angaben der Agentur Reuters während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Gestern war die Trennung von Einwandererfamilien per Präsidentendekret gestoppt worden. Die Bürgermeister von fast 20 amerikanischen Großstädten, darunter New York, Los Angeles und Miami, warfen Trump bei einem Treffen an der Grenze zu Mexiko vor, die Krise selbst verursacht zu haben. Er habe die Auffangeinrichtungen mit der angeordneten Strafverfolgung der Einwanderer überfordert.



Trumps Ehefrau Melania macht sich laut Medienberichten aktuell an der texanisch-mexikanischen Grenze ein Bild von der Lage. Dabei besuchte sie offenbar unangekündigt eine Unterkunft für Einwandererkinder. Sie hatte die Familientrennungen jüngst öffentlich kritisiert.

