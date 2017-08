Ryan Carniaux stammt aus der Nähe von Boston, lebt seit über zehn Jahren in Deutschland und hat sich längst in die hiesige Szene integriert – sowohl als begehrter Mitspieler wie auch mit verschiedenen Formationen unter eigener Regie.

Trotz seiner vielfältigen Aktivitäten, zu denen auch eine Professur an der Musikhochschule in Essen zählt, zieht es Carniaux immer wieder in seine alte Heimat zu Konzerten und Studioproduktionen. So entstand jüngst das Album "Opportunity For Unity", mit dem der Trompeter eine neue Seite seines künstlerischen Schaffens offenbart – im Duo mit dem Perkussionisten Bob Moses.