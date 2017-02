Grenzkontrollen Brüssel stimmt Verlängerung zu

Kontrollen an der Grenze zwischen Deutschland und Dänemark. (dpa / Lukas Schulze)

Deutschland und weitere EU-Länder dürfen ihre Grenzkontrollen um drei Monate bis Mitte Mai verlängern.

Der Ministerrat stimmte in Brüssel einer Empfehlung der EU-Kommission zu. Die Kontrollen waren von Deutschland im September 2015 wegen der gestiegenen Flüchtlingszahlen an der Grenze zu Österreich eingeführt worden. In der Folge schlossen sich Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen dem Schritt an.



Ursprünglich sollten die Kontrollen am 11. Februar beendet werden, um zur Reisefreiheit im Schengenraum zurückzukehren. Ende Januar erklärte die EU-Kommission jedoch, trotz der allmählichen Stabilisierung der Lage sei der Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen.



Bundesinnenminister de Maizière will die Maßnahme auch über den Mai hinaus verlängern. Zur Begründung soll dann allerdings nicht nur die Flüchtlingskrise dienen, sondern auch die Terrorgefahr. Dann wäre eine Zustimmung aus Brüssel für die Verlängerung nicht nötig.