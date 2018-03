Bundeskanzlerin Merkel unterstützt den Vorstoß von Innenminister Seehofer für längere Grenzkontrollen.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, Merkel und Seehofer hätten darüber gesprochen, dass eine Verlängerung der Kontrollen an der deutschen Grenze notwendig sei. Grund sei der mangelhafte Schutz der europäischen Außengrenzen. Seehofer hatte erklärt, die während der Flüchtlingskrise eingeführten Kontrollen an den deutschen Grenzen müssten fortgesetzt und womöglich verstärkt werden. Die EU sieht Grenzkontrollen im Schengen-Raum nur in Ausnahmefällen vor.

