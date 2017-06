Einsatzkräfte der deutschen und der belgischen Polizei haben an der Grenze bei Aachen mit groß angelegten Kontrollen begonnen.

Vor dem G20-Gipfel in zwei Wochen wollen die Behörden so die Einreise möglicher Gewalttäter verhindern. An der Autobahn 44 waren rund 100 Beamte im Einsatz. Der G20-Gipfel findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt. Am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs werden mehr als 100.000 Demonstranten erwartet.