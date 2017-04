An den Außengrenzen des Schengen-Raumes treten heute verschärfte Grenzkontrollen in Kraft.

Vorgesehen sei nun auch die systematische Überprüfung von Bürgern aus der Europäischen Union, bestätigte die EU-Kommission in Brüssel. Die Ausweisdaten sollen zum Beispiel systematisch mit Fahndungslisten der Sicherheitsbehörden abgeglichen werden. Die EU-Innenminister hatten die Änderung vor gut einem Jahr in der Folge der Pariser Anschläge vom November 2015 beschlossen. Da Deutschland keine Landgrenzen am Außenbereich des Schengen-Raumes hat, ist hier der Reiseverkehr an den Flug- und Seehäfen von der Verschärfung betroffen.