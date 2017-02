Grenzmauer zu USA Großkundgebungen in Mexiko geplant

US-Präsident Trump hält an seinen Bauplänen für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko fest. (imago stock&people)

In Mexiko haben mehrere Organisationen zu landesweiten Großkundgebungen gegen die Pläne von US-Präsident Trump aufgerufen.

Geplant sind Demonstrationen in fast 20 Städten des Landes. Die Hauptkundgebung soll in Mexiko-Stadt am Unabhängigkeitsdenkmal stattfinden. Der Protest richtet sich unter anderem gegen die Ankündigung, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko bauen zu lassen.



Trump zeigte sich inzwischen unzufrieden über die voraussichtlichen Kosten von über 21 Milliarden Dollar. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte er mit, sobald er in die Planungen einbezogen werde, wolle er die Kosten deutlich drücken. Im Wahlkampf hatte er selbst von etwa 12 Milliarden Dollar gesprochen.