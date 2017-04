Atomkraftwerke in Deutschlands Nachbarländern sind einer Studie zufolge nicht ausreichend gegen die Folgen eines Super-GAUs versichert.

Das geht aus einer Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft hervor, die im Auftrag des Öko-Energieanbieters Greenpeace Energy erstellt wurde. Die wahrscheinlichen Kosten werden in der Studie mit 100 bis 430 Milliarden Euro beziffert. Dagegen sei die international vereinbarte "Haftungs- und Deckungsvorsorge" meist auf dreistellige Millionenbeträge begrenzt. Damit würden die vermuteten Kosten die Haftungsgrenzen um das Hundert- bis Tausendfache überschreiten.



Mehrere europäische Meiler wie die belgischen Doel und Tihange sowie der im französischen Fessenheim stehen wegen Sicherheitsbedenken in der Kritik. In Deutschland geht im Jahr 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz. Viele Nachbarländer setzen aber weiter auf Atomkraft.



Weitere Einzelheiten können Sie hier nachhören.