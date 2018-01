Im Streit um den Grenzverlauf an der Adria verklagt Slowenien seinen Nachbarn Kroatien vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Der slowenische Außenminister Erjavec sagte in Ljubljana, die Klage werde Ende Februar eingereicht. Dadurch wolle man Kroatien zwingen, in dem Grenzstreit nachzugeben.



In dem Konflikt geht es um einen Grenzabschnitt an der nördlichen Adria. Ein internationales Schiedsgericht hatte Slowenien den größten Teil der Bucht von Piran an der istrischen Halbinsel und einen Korridor zur offenen See zugesprochen. Kroatien erkennt den Schiedsspruch nicht an und sieht die Grenze in der Mitte der Bucht.

