Großbritannien hat umgerechnet rund 50 Millionen Euro für den Grenzschutz auf der französischen Seite des Ärmelkanals zugesagt.

Wie nach einem Gipfeltreffen in Sandhurst bei London deutlich wurde, soll das Geld etwa für zusätzliche Zäune und Videokameras in Hafenstädten wie Calais verwendet werden. Grundlage ist ein Grenzabkommen beider Länder, dessen Ziel es ist, illegale Einreisen nach Großbritannien zu verhindern. Die britische Premierministerin May sagte außerdem die Unterstützung französischer Militäreinsätze in Afrika zu. Sie hatte den französischen Präsidenten Macron zu dessen erstem Besuch nach seiner Wahl in Großbritannien empfangen.



Neben den beiden Regierungschefs trafen sich auch die Chefs der fünf wichtigsten Geheimdienste. Thema ihrer Gespräche war unter anderem eine Ausweitung des Datenaustauschs nach den Terroranschlägen der vergangenen Jahre.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.