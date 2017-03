Die von US-Präsident Trump angekündigten Pläne zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko nehmen allmählich Gestalt an.

Wie aus der Ausschreibung der zuständigen Behörde hervorgeht, soll das Bauwerk vorwiegend aus Beton bestehen und rund neun Meter hoch werden. Die Mauer soll demnach so stabil sein, dass es mindestens eine Stunde braucht, um sie etwa mit einem Vorschlaghammer, einer Spitzhacke oder anderen Geräten zu durchbrechen. Außerdem soll sie fast zwei Meter tief im Boden verankert werden. Berücksichtigt werden sollen aber auch Tor-Durchgänge für Fußgänger und Fahrzeuge. In San Diego soll zunächst ein Probestück gebaut werden. Trump will mit der Mauer nach eigenen Angaben illegale Einwanderung und Drogenhandel eindämmen.