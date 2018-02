Griechenland muss nach Auffassung von Bundesfinanzminister Altmaier die Reformauflagen erfüllen, um weitere Hilfsgelder zu erhalten.

Altmaier sagte im "Bayerischen Rundfunk", beim Finanzministertreffen in Brüssel werde man dazu die Ausführungen des griechischen Kollegen Tsakalotos ganz genau erörtern. - Bei der nächsten Hilfstranche für Griechenland geht es um 6,7 Milliarden Euro. Darüber entscheiden die Finanzminister der Währungsunion am Nachmittag in Brüssel. Deutschland pocht vor allem darauf, dass die griechische Regierung ein System für Zwangsversteigerungen von Häusern und Wohnungen im Internet schafft.

