Außenminister Gabriel hat Griechenland weitere Hilfen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Aussicht gestellt.

Deutschland sei bereit, mehr zu tun, sagte Gabriel bei seinem Antrittsbesuch in Athen. Zugleich versuchte er nach einem Treffen mit seinem griechischen Kollegen Kotzias Sorgen zu zerstreuen, wonach die Türkei ihre Grenzkontrollen lockern und damit nicht mehr am EU-Flüchtlingsabkommen festhalten könnte. Er gehe davon aus, dass Ankaras Interesse an der Vereinbarung durchaus groß sei, betonte Gabriel.



Vor seinem Besuch hatte Kotzias klargestellt, dass Griechenland nicht wie von der EU-Kommission gefordert, Flüchtlinge aus anderen EU-Staaten zurücknimmt. Hintergrund ist das sogenannte Dublin-Abkommen, wonach ein Asylverfahren in dem EU-Land abgewickelt werden muss, in dem Flüchtlinge zuerst registriert wurden.