Das Bundesfinanzministerium hält weitere Schuldenerleichterungen für Griechenland derzeit nicht für geboten.

Die Eurogruppe habe erst jüngst mit der Regierung in Athen vereinbart, dass Reformen in der Rentenversicherung und in der Steuerverwaltung umgesetzt werden müssten, sagte eine Sprecherin in Berlin. Diese Maßnahmen müssten vom griechischen Parlament nun rasch gebilligt werden. Österreichs Finanzminister Schelling sprach sich dafür aus, Griechenland mit einem Investitionsprogramm zu helfen. In einem Zeitungsinterview nannte Schelling als Größenordnung eine Milliarde Euro. Als Beispiel für Investitionen nannte er den Energiesektor. So würden Windkraftanlagen das Land unabhängiger von Energie-Importen machen.