Scheitert Griechenland - oder ist es doch auf einem guten Weg? Die Meldungen dieser Woche waren widersprüchlich. Erst einigte sich die Eurogruppe mit der griechischen Regierung auf neue Einschnitte bei Renten und Löhnen. Dann hieß es, das sei aber das letzte Mal gewesen, die Zeit der harten Austerität sei ein für allemal vorbei.

Doch für den Internationalen Währungsfonds IWF reicht das immer noch nicht. Bei einem Besuch in Berlin ließ IWF-Chefin Christine Lagarde offen, ob sich der Fonds am laufenden dritten Hilfsprogramm beteiligt - oder auch nicht. Ohne den IWF möchte aber auch Kanzlerin Angela Merkel nicht länger helfen. Das Zittern geht also weiter.

Ein Streit, der absurde Formen annimmt

Schuld daran sind die Gläubiger - und nicht die Griechen. Zwar hat die Linksregierung in Athen wieder einmal Reformen verschleppt. Doch die größten Bremser sind diesmal die Geldgeber und der IWF. Sie tragen ihren Dauerstreit über mögliche Schuldenerleichterungen auf dem Rücken der Griechen aus. Und sie verzögern wichtige Entscheidungen.

Der Streit um den immer noch wachsenden Schuldenberg in Athen geht schon seit Jahren. Bereits auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise 2015 forderte der IWF, dass die Gläubiger auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten sollten. Doch nun kocht der Streit wieder hoch. Und er nimmt absurde Formen an. Zwar haben sich die Positionen angenähert. Die Annäherung geht aber zu Lasten Griechenlands: Weil Berlin nicht auf seine Forderungen verzichten will, soll Athen noch mehr sparen, damit die Schuldenlast sinkt - jedenfalls auf dem Papier.

Um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten, werden immer neue Berechnungen angestellt. So wird die Schuldenlast, die der IWF für untragbar hält, mittlerweile nach einer neuen Formel berechnet, die bessere Ergebnisse bringt - jedenfalls sehen die Zahlen nun besser aus. Auch die Laufzeit der Schulden und die Höhe der Zinsen wird neu kalkuliert.

Die Rechentricks können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Lage in Griechenland weiter verschlechtert. Die Krise schlägt mittlerweile alle Rekorde der Wirtschaftsgeschichte. Einzig während der Großen Depression in den USA in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts ging es ähnlich katastrophal zu. Doch nach vier Jahren ging es damals wieder aufwärts.

Griechenland auf dem Niveau eines Entwicklungslands

Davon können die Griechen nur träumen: Sie kämpfen schon seit acht Jahren gegen den Untergang. Zwar prognostiziert die EU für dieses Jahr kräftiges Wachstum. Doch bei den Bürgern kommt das nicht an: Immer mehr Griechen sinken in die Armut ab. 2015 war bereits jeder fünfte Grieche verarmt; seit 2008 hat sich das Elend fast verdoppelt. Allein in Athen sind schon 11.000 Familien - rund 26.000 Menschen - bei der Armenspeisung registriert. 2012 waren es noch 2.500. Die Kindersterblichkeit steigt, die Zahl der Selbstmorde auch. In den Krankenhäusern fehlt es am Nötigsten. Hellas ist unter den Augen seiner "Retter" auf das Niveau eines Entwicklungslands zurückgefallen.

Doch diese tristen Fakten spielen für die Eurogruppe und den IWF keine Rolle. Die EU-Kommission berücksichtigt bei ihren Empfehlungen neuerdings zwar auch einige soziale Indikatoren. Zu einer anderen Politik hat das aber nicht geführt, ganz im Gegenteil: Nun denken die "Retter" darüber nach, der Regierung in Athen neue Sparvorgaben zu machen - bis weit über das Ende des laufenden Programms 2018 hinaus.

Dabei ist die Lage schon jetzt explosiv. Ein Streik folgt auf den nächsten. Auch die jüngsten Beschlüsse der Eurogruppe, die auf Kürzungen im Wert von 3,6 Milliarden Euro hinauslaufen, stoßen auf Widerstand. Premier Alexis Tsipras steht mit dem Rücken zur Wand; seine Partei Syriza rutschte in Umfragen auf 16,5 Prozent Zustimmung ab.

In Brüssel hofiert man daher schon wieder die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia, die zur stärksten Kraft aufgestiegen ist. Dabei war auch die ND an den harten Auflagen aus Brüssel gescheitert. Die Politik dreht sich im Kreise, doch ein Ende des Dramas zeichnet sich immer noch nicht ab.