Griechenland Dijsselbloem sieht Annäherung mit geldgebern

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem (picture-alliance / dpa/ Markku Ojala)

Im Streit um weitere Reformen haben sich die griechische Regierung und hochrangige Vertreter der internationalen Geldgeber nach Angaben von Eurogruppenchef Dijsselbloem angenähert.

Es habe Fortschritte gegeben, teilte Dijsselbloem nach Gesprächen in Brüssel mit, ohne Einzelheiten zu nennen. Er sagte lediglich, bei dem Treffen der Euro-Finanzminister am 20. Februar solle eine Bewertung vorgenommen werden. Die Gespräche darüber stecken seit Monaten fest. Ihr Abschluss ist Voraussetzung dafür, dass weitere Tranchen an Finanzmitteln durch die Euro-Länder freigegeben werden können. An dem Treffen in Brüssel nahmen der griechische Finanzminister Tsakalotos, der Chef des Euro-Rettungsfonds, Regling, sowie Vertreter der EU-Kommission, der EZB und des IWF teil.



Im Sommer muss Athen Kredite in Milliardenhöhe zurückzahlen. Ohne weitere Unterstützung dürfte dies problematisch werden.