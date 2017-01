Griechenland DRK-Präsident fordert feste Unterkünfte für Flüchtlinge

Ein Flüchtlingskind in einem Camp in Thessaloniki, Griechenland, bei Kälte und Schnee. (imago stock&people)

Das Deutsche Rote Kreuz fordert feste Unterkünfte für Flüchtlinge in Griechenland.

Der strenge Winter mit Temperaturen um die minus 15 Grad verschärfe die ohnehin schwierige Lage der dort in Zelten lebenden Menschen erheblich, sagte DRK-Präsident Seiters der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Seit der Schließung der Balkanroute harrten noch immer etwa 62.500 Flüchtlinge in Griechenland aus. Viele befänden sich seit rund acht Monaten in dem Land und lebten in täglicher Unsicherheit über ihre Zukunft. Ziel sei es, gemeinsam mit der griechischen Regierung langfristige Strategien zu entwickeln, um die Situation der Migranten zu verbessern, betonte Seiters.