Griechenland erhält in der kommenden Woche weitere Hilfsgelder aus dem Euro-Rettungsschirm ESM.

Wie in Luxemburg mitgeteilt wurde, gab der ESM die nächste Tranche in Höhe von 8,5 Milliarden Euro frei. Rund 7,7 Milliarden davon sollen demnach bereits am Montag nach Athen überwiesen werden. Der Großteil der Summe soll in die

Rückzahlung alter Kredite fließen, mit dem Rest kann die griechische Regierung Außenstände im eigenen Land begleichen.