Griechenland EU-Prüfer kehren nach Athen zurück

Griechenland soll vor neuen Kreditzahlungen erneut von EU-Finanzexperten überprüft werden. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die Eurogruppe will in Kürze wieder Experten zur Überprüfung von Reformen nach Griechenland schicken.

Das kündigte der Chef der Währungsunion, Dijsselbloem, nach einem Treffen mit den Euro-Finanzministern in Brüssel an. Ein Vertreter der griechischen Regierung sprach von einem Termin Ende des Monats. Vom Ergebnis der Prüfer hängt ab, ob die Regierung in Athen weitere Kredite aus dem laufenden Hilfsprogramm erhält. Nach Einschätzung von Dijsselbloem reicht die Liquidität Griechenlands bis zum Sommer. Es bestehe also kein akuter Geldbedarf.